Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timiș a respins cererea formulata de Sindicatul liber al angajaților din Primaria Timișoara de suspendare a organigramelor aprobate prin Hotararile de Consiliu Local nr. 89 și 90 din 2022. Aceasta a fost ultima cale de suspendare a organigramei pe care Sindicatul liber al angajaților din…

- Primaria Municipiului Timișoara anunța ca Tribunalului Timiș a respins marți, 17 ianuarie, ultima incercare de suspendare a organigramelor, aprobate prin Hotararile de Consiliu Local din 2022.

- Tribunalul Timiș a decis sa suspende un concurs de angajare in Primaria Timișoara, a carui proba scrisa ar fi trebuit sa aiba loc chiar astazi, 11 ianuarie. Sentința, data in patru zile, nu este definitiva.

- Procurorii DNA Timișoara l-au trimis in judecata pe Emilian Florin Ravașila, director executiv al Direcției Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Timișoara, pe care il acuza de luare de mita in forma continuata, trafic de influența și fals in declarații, a informat DNA, joi, 29…

- Primaria Timișoara intenționeaza sa achiziționeze inca 240 de coșuri de gunoi. Fiecare costa peste 700 de euro. O licitație in acest sens este in derulare, iar patru firme și-au aratat intenția de a livra coșurile de gunoi.

- Mai multi angajati ai Primariei Timisoara au castigat definitiv in instanța, dupa mai bine de un an, dreptul de a fi repusi in functiile pe care si le-au pierdut, odata cu schimbarea organigramei de catre actuala administratie condusa de Dominic Fritz, potrivit News.ro . Potrivit deciziei definitive…

- Consilierii locali timișoreni s-au certat, joi seara, pe un proiect referitor la achiziția terenului care gazduiește fostul Liceu de Arte și fostul sediu al Inspectoratului Școlar Județean, un cvartal cu ieșire la patru strazi, situat chiar peste drum de sediul Primariei Timișoara. Disputa a pornit…

- Decizie definitiva a Curții de Apel Timișoara, care a respins solicitarea de stramutare a unui proces derulat intre municipalitate și Sindicatul Liber al Salariaților din Primaria Timișoara pe tema uneia dintre organigrame.