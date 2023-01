Stiri pe aceeasi tema

- O escorta de lux care s-a recomandat drept Liana le-a povestit jurnaliștilor de la Bild ca se imbraca in ținute de afaceri, astfel incat sa nu iasa in evidența printre directori.Ea a spus ca se intalnește regulat cu un american care viziteaza Elveția (țara in care prostituția este legalizata - N.R.)…

- Cei aproximativ 1.500 de lideri ai mediului de afaceri vor aborda la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos teme precum incetinirea economica globala sau provocarile de mediu, dar si razboiul din Ucraina, intr-un context de crize multiple si mutatii geopolitice, au anuntat agentiile Reuters si EFE.Intalnirea…

- Greenpeace a cerut interzicerea avioanelor private cu emisii de carbon cu putin timp inainte de Forumul Economic Mondial anual de la Davos, unde se reuneste elita politica si de afaceri a lumii, relateaza dpa.

- Președintele Maia Sandu va efectua o vizita saptamana viitoare in Elveția, unde va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos. Intalnirea anuala reunește lideri politici, ai societații civile și ai mediului afacerilor din toate colțurile lumii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Speranța și spiritul ludic nu l-au parasit pe Zelenski, chiar și dupa 10 luni de razboi dur cu Rusia invadatoare. Zelenski, in varsta de 44 de ani, comedian de televiziune foarte cunoscut in Ucraina inainte de a face tranziția la politica, a parut dornic de glume pe seama lui Putin și a deciziilor pentru…

- Twitter a suspendat din nou contul lui Kanye West, la doar doua luni dupa ce contul rapperului a fost redeschis, intrucat tweet-urile sale au incalcat regulile platformei de socializare, scrie Daily Mail . Elon Musk și West au schimbat mai multe mesaje pe platforma de socializare. O svastica in interiorul…

- DNA cere Camerei Deputaților sa aprobe o percheziție informatica la deputatul Daniel Tudorache (PSD), fost primar al Sectorului 1 al Capitalei. Fostul primar Tudorache este suspectat de comiterea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu. „In cauza mediatizata prin comunicatele nr.796/VIII/3…

- O intalnire directa intre Joe Biden și Xi Jinping, președinții Statelor Unite și Chinei, va avea loc, aproape cu certitudine, cu prilejul actualului summit G20. Reuniunea grupului G20 se desfașoara in insula Bali din Indonezia. Programul propriu-zis al reununii este in perioada 15-16 noiembrie 2022.…