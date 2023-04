Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, vineri, de Ziua Veteranilor de Razboi, ceremonia militara si religioasa de depunere de coroane, jerbe sau buchete de flori la Monumentul Eroilor Patriei amplasat in fata Universitatii Nationale de Aparare, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al MApN…

- Un pios omagiu adus celor care au luptat cu onoare și jertfa pentru idealurile naționale ale Romaniei va fi adus vineri, 28 aprilie, in cadrul unei festivitați de marcare a Zilei Veteranilor de Razboi.Sarbatorita in fiecare an la 29 aprilie, in urma emiterii Inaltului Decret Regal al Regelui Carol ...

- In contextul manifestarilor organizate cu prilejul sarbatoririi Zilei Veteranilor de Razboi - 29 aprilie, militarii bistriteni se alatura campaniei "Recunostinta veteranilor de razboi" derulata de ...

- Sambata, 29 aprilie vor avea loc manifestarile organizate cu ocazia marcarii „Zilei Veteranilor de Razboi”. Ziua Veteranilor de Razboi este marcata in semn de recunoastere a meritelor acestora pentru apararea independentei, suveranitații, integritatii teritoriale si a intereselor Romaniei. Titlul de…

- Ministerul Apararii Nationale a pus in consultare publica un proiect de act normativ initiat si elaborat de institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, in scopul crearii cadrului normativ care sa permita incadrarea activitatii personalului civil din propriile institutii in conditii…

- Ministerul Apararii Naționale anunța planuri extrem de ambițioase legate de inzestrarea Armatei Romane iar aceste planuri includ tancuri, submarine, avioane „invizibile” pe radar, model F-35, precum și un „satelit de mici dimensiuni”. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a realizat și a postat pe internet…

- Ministerul Apararii Naționale a semnalat sambata o informație falsa privind baza militara a Statelor Unite in Delta Dunarii. ”Semnalam o știre falsa care acrediteaza, fara niciun fundament real, ideea ca guvernele Romaniei și SUA ar fi incheiat un acord secret cu privire la construirea unei baze militare…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni la Palatul Victoria, cu liderii sindicatelor din industria de aparare si aeronautica. Cu aceasta ocazie, a fost analizata situatia companiilor romanesti de stat din aceste sectoare de activitate, iar premierul le-a transmis acestora ca Executivul „sustine…