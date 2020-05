Ceremonii in unitatile militare din Constanta de Ziua Eroilor Eroii nu mor niciodata Aceastea au fost cuvintele care au stat ieri pe buzele si in minte tuturor militarilor romani. Si in cinstea lor, in unitatile militare din judetul Constanta, au avut loc o serie de manifestari omagiale. Astfel la sediul Brigazii 9 Mecanizata ,,Marasesti" a avut loc o ceremonie militara prilejuita de sarbatorirea celor doua evenimente importante pentru comunitatea militara: Inaltarea Domnului mare sarbatoare crestina, precum si pomenirea eroilor neamului care, prin sa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Inalțarea Domnului este sarbatorita pe 28 mai. Prin hotararile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din anii 1999 si 2001, sarbatoarea Inaltarii Domnului a fost consacrata ca Zi a Eroilor si sarbatoare nationala bisericeasca. Ziua Eroilor este momentul solemn in care onoram memoria…

- "Aceasta zi speciala, in care celebram, deopotriva, Ziua Eroilor si Inaltarea Domnului, are o incarcatura puternica pentru poporul roman. Cu acest prilej, aducem un omagiu martirilor neamului romanesc, care si-au dat viata pentru existenta noastra.Eroii nostri raman de-a lungul timpului…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, printr-un mesaj cu prilejul Zilei Eroilor, recunostinta fata de militarii romani cazuti la datorie in teatrele de operatii din afara granitelor nationale si aprecierea pentru medicii si personalul medical care se afla in prima linie in lupta cu pandemia…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj prilejul Zilei Eroilor, in care arata ca, prin sacrificiul lor, servesc drept modele de urmat pentru tinerele generații, lasand in urma o lecție a daruirii de sine pentru un ideal suprem, acela de a ne servi patria.”Aceasta zi speciala,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, va participa, joi, la ceremonia de depunere de coroane de flori de la Mormantul Ostasului Necunoscut, cu ocazia Zilei Eroilor sarbatorita de Inaltarea Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Pasti. Astfel de ceremonii militare si depuneri de coroane vor avea…

- Pomenirea eroilor neamului romanesc in ziua praznicului Inalțarii Domnului nostru Iisus Hristos a fost instituita inca de la inceputul secolului trecut, cand Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, la 25 mai 1920, a pus in aplicare un decret prin care Primul Parlament al Romaniei Mari și Regele…

- Duminica, 5 aprilie, cu ocazia aniversarii Zilei NATO, la sediul unitaților militare din subordinea Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor”, se vor inalța pe catarg, Drapelul Național al Romaniei și Drapelul Alianței Nord-Atlantice. Deși ceremonia dedicata democrației, spiritului european și euroatlantic,…