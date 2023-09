Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonialul militar si religios care va avea loc la Crucea Caraiman a fost reprogramat din cauza conditiilor meteo, anunta, astazi, Ministerul Apararii Nationale. Ceremonia trebuia sa se desfașoare maine și a fost reprogramata pentru duminica, cu incepere de la ora 11.30, arata sursa citata. Evenimentul…

- Nr. 34215 septembrie 2023 Replanificarea ceremoniei de la Monumentul Crucea Caraiman Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, ceremonia militara si religioasa de omagiere a eroilor neamului romanesc, care era planificata a se desfasura sambata, 16 septembrie, la Monumentul Crucea Caraiman,…

- V. Stoica Crucea Eroilor de pe Caraiman va fi sarbatorita sambata, 16 septembrie, cand se implinesc 95 de ani de la inaugurarea monumentului ridicat in memoria soldaților cazuți in Primul Razboi Mondial. Pentru omagierea eroilor romani cazuți pentru țara in Primul Razboi Mondial, Ministerul Apararii…

- Sambata, 16 septembrie, incepand cu ora 12.00, la Crucea Caraiman va avea loc un ceremonial militar si religios de omagiere a eroilor neamului romanesc cu ocazia implinirii a 95 de ani de la inaugurarea monumentului si a 10 ani de la inscrierea acestuia in Cartea Recordurilor.Pentru a celebra implinirea…

- Silviu Turc, unul dintre principalii organizatori ai festivalului de la Bulci, a ridicat o troița in memoria eroilor neamului romanesc. Sfințirea acesteia va avea loc vineri, 15 septembrie 2023, la ora 14, pe locul in care, anual, se desfașoara Bulci Fest. „Am dorit sa ridic aceasta troița in memoria…

- Baza sportiva Junior din Sancraiu de Mureș gazduiește competiția sportiva Transilvania Cup, organizata de catre ACS Academica Transilvania Targu Mureș. Evenimentul se desfașoara pe mai multe zile, in perioada 5-20 august, fiecare zi fiind destinata unei categorii de varsta. Competiția Transilvania Cup…

- Cimitirul militar de la Miraj de pe Valea Vaserului a fost realizat in amintirea celor 105 militari care s-au jertfit pentru neam și țara , in Primul Razboi Mondial. S-au implinit 106 ani de la realizarea acestui loc de veci, iar comunitatea locala pastreaza vie amintirea lor. „In memoria acestor…

- In memoria eroilor romani, 150 de cruci de lemn au fost amplasate, sambata, in Cimitirul International al Eroilor din Valea Uzului, de catre membrii unor asociatii romanesti din intreaga tara, dupa ce parcela romaneasca, amenajata in anul 2019 de Primaria Darmanesti, a fost desfiintata printr-o decizie…