Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Apararii, ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan va avea loc miercuri, incepand cu ora 10.00, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Sa evenimentvor participa presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu.Vor defila pe…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu participa, miercuri, la ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan Potrivit Ministerului Apararii, ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan…

- Elicopterul aparținand Armatei americane care trebuit sa aterizeze forțat in nordul Bucureștiului, in Piața Charles de Gaulle, chiar pe șosea, a fost mutat, in prezent circulandu-se normal in zona, informeaza Digi 24. Militarii americani sosiți la locul incidentului au demontat mai intai elicele, pentru…

- O ceremonie militara va avea loc miercuri, 21 iulie, in Piața Arcului de Triumf din Capitala cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan. Potrivit Ministerului Apararii Naționale, vor defila pe sub Arcul de Triumf detașamente pedestre reprezentand structurile militare ale Armatei Romaniei…

- Vor defila pe sub Arcul de Triumf detasamente pedestre reprezentand structurile militare ale Armatei Romaniei care au indeplinit misiuni in acest teatru de operatii, incepand din anul 2002 si pana in luna iunie a acestui an. Ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei…

- Ultimul detasament de militari romani din Afganistan s-a intors acasa, sambata noaptea. Cei 140 de militari din Batalionului de Protectie a Fortei „Jderii”, Elementului National de Sprijin au fost intampinati de ministrul Apararii, care le-a multumit pentru sacrificiile facute, se arata intr-un comunicat…

- Primul contingent, alcatuit din aproximativ 70 de militari romani care au fost in misiune in Afganistan, a sosit, sambata, la Baza 90 Transport Aerian cu o aeronava C 17 Globemaster III a partenerului american, a informat Ministerul Apararii Nationale (MApN), potrivit Agerpres. Revenirea acestora este…

- Primul contingent, alcatuit din aproximativ 70 de militari romani care au fost in misiune in Afganistan, a sosit, sambata, la Baza 90 Transport Aerian cu o aeronava C 17 Globemaster III a partenerului american, a anunțat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Revenirea acestora este cuprinsa in planul…