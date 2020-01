Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de decernare a premiilor Oscar nu va avea nici in acest an un prezentator principal, a anuntat presedintele ABC Television Entertainment miercuri. "Permiteti-mi sa confirm acest lucru acum. Impreuna cu Academia (de Film) am decis ca nu va exista o gazda traditionala anul acesta",…

- Va fi meniu 100% vegan la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur. Pentru prima data dupa 77 de editii, meniul de la gala care premiaza reusitele din cinematografie si serialele de peste Ocean va fi in intregime vegan, potrivit The Hollywood Reporter.

- Ceremonia de decernare a premiilor Academiei Romane pentru cele mai reprezentative creatii stiintifice si culturale realizate in anul 2017 va avea loc joi, in Aula institutiei, incepand cu ora 11.00. Istoricul Adrian Silvan Ionescu, economistul Daniel Daianu, regizorul Radu Afrim se afla printre…

- Kosovo va boicota ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Literatura scriitorului austriac Peter Handke, in semn de protest fata de luarile de pozitie pro-sarbe ale acestuia in timpul razboiului din fosta Iugoslavie, a anuntat sambata ministrul de externe de la Pristina, transmite AFP.…

- Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 29 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un concert cameral susținut de chitaristul Andrei Tase și pianistul Adrian Tase. Cei doi, fiu și tata, primul, masterand la Academia de Muzica din Cluj-Napoca, al doilea, renumit medic cardiolog, nu sunt…

- Eugen Teodorovici ii cheama la dezbatere pe Florin Cițu și Ludovic Orban. "Il invit pe domnul Orban, pe domnul Citu pentru maine (vineri - n.r.), la ora 12,00, la Academia de Studii Economice, la o dezbatere ...

- Doliu in Romania. Cel mai titrat profesor din domeniul calculatoarelor si tehnologia informatiei de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), Lucian Vintan, membru al Academiei de Stiinte, a decedat, potrivit unui comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES."Comunitatea…

- Darius Valcov, un apropiat al lui Liviu Dragnea si eminenta cenusie din spatele mai multor politici economice ale guvernarii PSD, si-a plagiat un sfert din teza de doctorat in finante, conform Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala de la Academia de Studii Economice.