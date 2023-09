Stiri pe aceeasi tema

- Structurile cu responsabilitați ale Ministerului Apararii Naționale au monitorizat in timp real situația generata de atacurile rusești executate cu drone asupra infrastructurii portului ucrainean Reni de la Dunare. In niciun moment, mijloacele de atac utilizate de Federația Rusa nu au generat amenințari…

- CS Juvenes Targu Mureș organizeaza timp de doua zile, in perioada 9-10 septembrie, doua concursuri de șah rapid care se adreseaza atat jucatorilor legitimați, cat și celor nelegitimați. Cele doua turnee sunt destinate in primul rand adulților și juniorilor cu un nivel de joc intermediar/ avansat și…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, organizeaza, in perioada 21 – 25 august 2023, programul „Vacanța la muzeu”. Programul este structurat sub forma unor activitați independente, copiii avand posibilitatea sa descopere, in fiecare zi, ceva nou alaturi…

- Structurile de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 46 de actiuni operative, pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani. Au fost…

- Romania este reprezentata de doi sportivi, Szocs Bernadette și Ovidiu Ionescu, la puternicul turneu internațional de tenis de masa de la Lima, din Peru, competiție din cadrului circuitului World Table Tennis Contender. Cei doi vor evolua in probele de simplu, in care Berni este calificata direct pe…

- Politistii de la combaterea criminalitatii organizate au pus sub sechestru, anul acesta, sume si bunuri in valoare de peste 69 de milioane de lei, iar in cadrul anchetelor care vizeaza infractiuni din sfera crimei organizate au fost depistate sute de arme, dintre care cateva zeci letale, mii de elemente…

Cine saboteaza curațenia orașului! Grupuri organizate zadarnicesc munca firmelor de salubritate!

- Structurile europene si euroatlantice, implicit Romania, vor continua sa sprijine Ucraina cu tot ce este necesar – a declarat la Bruxelles, cu putin timp in urma, presedintele Klaus Johannis. Acesta a mai spus ca, in discursul sustinut in cadrul Consiliului European aflat in derulare, a mentionat si…