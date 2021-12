Crapaturile și fisurile unei ghețar din Antarctica starnesc temeri privind o ruptura care ar putea duce la creșterea cu jumatate de metru a nivelului marii la nivel global, sau chiar mai mult, relateaza The GuardianIn urma cu douazeci de ani, o zona de gheața despre care se crede ca are aproape 500 de miliarde de tone s-a desprins dramatic de continentul antarctic și s-a imparțit in mii de aisberguri in Marea Weddell. Se știa ca platforma de gheața Larsen B de 3.250 de km patrați se topește rapid, dar nimeni nu a prezis ca va dura doar o luna pentru ca mastodul de 200 de metri grosime sa se dezintegreze…