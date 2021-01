Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința turci susțin ca au dezvoltat un test ultrarapid al coronavirusului, cu o precizie de 99%, care poate da rezultate in 10 secunde, totul fara a mai fi nevoie de inconfortabilul tampon nazal. Diagnovir, dezvoltat de cercetatorii de la Universitatea Bilkent, este un kit de diagnosticare…

- Cercetatorii turci susțin ca au inventat un test rapid pentru COVID-19, ce da raspunsul in doar 10 secunde. Mai mult decat atat, acesta ar avea o precizie de 99% și nici nu ar mai fi necesar tamponul nazal, un elemente incomod pentru mai multe persoane, informeaza Euronews.ro.

- In ultima vreme din ce in ce mai multe cercetari legate de COVID-19 au aparut in spațiul public. Una dintre ele, la care mulți nu se așteptau, vorbește despre legatura stranie dintre canabis și covid-19. Rezultatul cercetarilor a fost dat, recent, publicitații, de un grup de canadieni. Canabis poate…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a fost testat pozitiv la Covid-19 si nu va putea participa la Marele Premiu de Formula 1 de la Sakhir (Bahrain), programat in acest weekend, au anuntat marti Federatia Internationala de Automobilism (FIA) si echipa sa, citate de AFP si Reuters. Hamilton "s-a…

- Liderul USR Plus, Dan Barna, a anunțat pe Facebook ca este infectat cu noul coronavirus. „Am aflat in aceasta dupa amiaza ca am contactat Covid-19. Rezultatul a venit in urma unui test pe care l-am facut pr...

- Un test care detecteaza coronavirusul in 30 de secunde care este dezvoltat de India și Israel este calibrat de catre echipa din Israel dupa ce testarea a fost finalizata in India, a spus o sursa a Ambasadei Indiei din Israel pentru Jerusalem Post. Cand aceasta calibrare este finalizata, va fi facut…

- 1⃣ Record istoric stabilit de Joe Biden la alegerile din SUA. Rezultatul se lasa așteptat Joe Biden este candidatul care primește cele mai multe voturi din istoria alegerilor din SUA, scrie The Guardian. El primise pana joi seara 72.162.429 de voturi, precedentul record fiind al lui Obama, cu 69.498.516…