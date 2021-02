Cercetătorii israelieni au descoperit un tratament eficient împotriva COVID-19 Cercetatorii israelieni au anunțat ca au gasit un tratament pentru COVID-19. Dupa studii preliminare, 29 din 30 de pacienți aflați in stare grava s-au recuperat complet in doar cinci zile. Una dintre problemele legate de coronavirus este ca nu exista un tratament eficient care sa permita vindecarea pacienților inainte de apariția unor sechele sau complicații grave. Apariția unui medicament care sa vindece pacienții de COVID-19 ar fi extraordinar. Cercetatorii de la centrul medical Souracky din Tel Aviv au anunțat ca medicamentul EXO-CD24 a permis recuperarea pacienților in cinci zile, conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

