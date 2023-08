Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… O noua victorie pentru luptatorul K1 Andrei Sirghi. Vasluianul l-a invins pe Vasile Cecan in cadrul Galei „Noaptea Gladiatorilor”, desfașurata la Tomești, județul Iași. La trei saptamani de la victoria obținuta in fața lui Rayko Levițchi, la Suceava, in Gala „Colosseum Tournament”, vasluianul…

- SCANDALAGIU… Un tanar de 23 de ani din localitatea Podeni, comuna Zorleni, a fost protagonistul unui accident rutier in județul Iași. Conform polițiștilor ieșeni, accidentul a avut loc in localitatea Popricani și s-a datorat conducerii sub influența bauturilor alcoolice. Tanarul a pierdut controlul…

- NEATENȚIE… Inca un accident in Vaslui, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare, cu strada Biruinței, unde este și sediul Direcția de Sanatate Publica Vaslui. O mașina de teren care venea de pe strada Pacii a traversat in viteza bulevardul și a acroșat un Wolkswagen care circula regulamenta dinspre…

- DE NECREZUT… Astazi, 17 iunie a.c., dis de dimineața, un echipaj de poliție rutiera, din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, facea control pe drumul național DN 15, in zona intersecției cu drumul județean DJ 247, in comuna ștefan cel Mare, județul Vaslui. Fiind in control, polițiștii au oprit, pentru…

- In urma cu putin timp a fost raportat un incendiu in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de catre reporterii BZI, se pare ca acesta a fost produs la o casa din satul Bratulești, comuna Strunga. Un barbat a suferit arsuri la nivelul fetei si este transportat la spital. La fata locului se deplaseaza…

- In urma cu putin timp a avut loc un incident in judetul Iasi. Din primele informatii obtinute de catre reporterii BZI, se pare ca un barbat de aproximativ 50 de ani a fost prins sub un tractor, in localitatea Borsa, comuna Vladeni. Victima a fost extrasa de catre vecini. UPDATE: Barbatul a fost declarat…

- Marți, 23 mai 2023, un tanar in varsta de 24 de ani, de origine indiana, și-a gasit sfarșitul pe o strada din Belcești. Barbatul lucra de doi ani la ferma de porci Latini COM SRL Belcești, iar in timpul serviciului a intrat in stop cardio-respirator Barbatul a fost transportat de colegi cu un autoturism…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in județul Iași. Din primele informații obținute de catre reporterii BZI, se pare ca doua autoturisme s-au ciocnit in zona localitații Cristești. In urma evenimentului rutier a rezultat o victima, conștienta…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-judetul-iasi-o-persoana-a-fost-ranita-in-urma-coliziunii-a-doua-autoturisme-in-zona-localitatii-cristesti-4724377…