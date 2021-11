Cercetătorii din Iași au creat un test PCR capabil să identifice atat tulpina cat si stadiul bolii In acest fel medicii pot stabili care este cel mai bun tratament pentru bolnav. Specialiștii care au lucrat la proiect spun ca testul are precizie de 100%. Acesta este destinat doar spitalelor și a fost dezvoltat printr-o investiție de 2 milioane de lei de la stat și privat. Testul PCR este capabil sa ofere rezultatul intr-o ora și jumatate, cu 30 de minute mai devreme decat acum. “Noi avem si o serie de calibratori și nu arata doar prezența sau lipsa virusului, ci si cantitatea de virus si asta ajuta foarte mult medicii pentru ca pot monitoriza evolutia stadiului infectios al pacientului”. a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un colectiv de specialiști din Iași au dezvoltat un test rapid și sigur de depistare a noului coronavirus, precum și a stadiul bolii. Colectivul este format din specialiști de la Institutul de Cercetare pentru Microtehnologie, medici de la Spitalul de Boli Infecțioase și de la Spitalul de Pneumoftiziologie,…

- Examenul de Rezidențiat 2021 este programat saptamana viitoare, respectiv duminica, 21 noiembrie 2021. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a anunțat numarul de locuri, scoase la concurs, dupa cum urmeaza: Medicina – 490 locuri, Medicina dentara – 150, Farmacie – 112 și doar…

- Spania, care inregistreaza una dintre cele mai mari rate de vaccinare din marile tari europene, este scutita de cresterea numarului de infectari pe acest continent, dar nu este complet protejata de riscul unei recrudescente a pandemiei, au avertizat mai multi experti in epidemiologie, informeaza joi…

- Profesorul universitar Ostin Mungiu s-a stins din viata in noaptea dinspre duminica spre luni, dupa ce a fost internat mai mult timp pentru o serie de probleme cardiace la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi. Plecarea celui numit „parintele algeziologiei", stiinta care studiaza mecanismele prin…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, aflat in aceste zile la Aachen, in Germania, la „Forumul European Carol cel Mare”, unde urmeaza sa primeasca premierul internațional cu același nume, a cerut, vineri, celor din sala sa pastreze un moment de reculegere pentru cei șapte pacienți care au murit in…

- Primarul Mihai Chirica a vizitat din nou luni, 27 septembrie, șantierul deschis la Palatul Braunstein, acolo unde lucrarile de consolidare si refunctionalizare a edificiului se apropie de finalizare. Edilul-șef a fost insoțit de Excelența Sa doamna Laurence Auer, Ambasadorul Republicii franceze in Romania,…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a infiintat o Sectie de Pre-Terapie, ca urmare a cresterii accentuate a numarului de pacienti cu forme severe si foarte severe de infectie cu SARS-CoV-2, dar si a numarului ... The post Zona roșie pentru coronavirus la Spitalul…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi organizeaza o noua sesiune de admitere in acest an, sesiunea septembrie, pentru o specializarea mult asteptata de catre candidati: Cosmetica medicala si tehnologia produsului farmaceutic, in cadrul Facultatii de Farmacie. Testul grila…