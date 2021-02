Cercetătorii din China au reușit să cloneze o pisică O echipa de cercetatori chinezi a reusit sa aduca pe lume un pui de pisica clonat - al doilea nascut pina acum in China. Cercetatorii spera ca micul ghemotoc de blana sa-i ajute sa inteleaga mai multe despre bolile care le afecteaza pe pisici, scrie stirileprotv. Puiul s-a nascut chiar in ajunul Craciunului si a primit numele Ping An, adica “Siguranta” si se intelege de minune cu mama-suroga Citeste articolul mai departe pe noi.md…

