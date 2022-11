Stiri pe aceeasi tema

- Coarnele rinocerilor s-au micsorat gradual la nivelul tuturor speciilor in ultimul secol, iar vanatoarea ar putea fi cauza acestui fenomen, potrivit unui studiu publicat recent de cercetatorii de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie, informeaza agenția DPA și site-ul de știința Phys.org, potrivit…

- Statele Unite și Ucraina au negat sugestia Rusiei cum ca Ucraina pregatește folosirea unei “bombe murdare”, numind-o o minciuna periculoasa, conform The Guardian. Ministrul rus Apararii, Sergei Shoigu, a declarat duminica ca Rusia este ingrijorata de faptul ca Ucraina ar urma sa foloseasca o astfel…

- Operatorul rețelei energetice din Kiev a anunțat o serie de intreruperi de „stabilizare” a energiei in urma atacurilor rusești asupra infrastructurii. Peste un milion de gospodarii au ramas fara electricitate dupa loviturile asupra instalațiilor energetice din Ucraina. Intre timp, trupele ruse se pregatesc…

- Macedonia de Nord și Muntenegru au anunțat ca nu vor participa la ediția Eurovision 2023 invocand probleme financiare și costuri ridicate din cauza crizei energetice. „Pe langa costurile semnificative ale taxei de inscriere, precum și costul șederii in Regatul Unit, ne-am confruntat cu o lipsa de interes…

- Boala Alzheimer este cea mai frecventa cauza a dementei. Daca vrem sa atenuam impactul acesteia, trebuie sa intelegem cat mai multe despre cum se declanseaza si efectele pe care le are asupra celulelor creierului. Un nou studiu arata ca dezvoltarea bolii poate provoca o supraincalzire grava a celulelor,…

- Descoperire revolutionara in Marea Britanie in lupta impotriva cancerului. Cercetatorii au gasit un nou tip de terapie care foloseste un virus banal pentru a infecta si distruge in final celulele cancerigene. Pana acum, au existat rezultate pozitive: un pacient s-a vindecat de cancer, iar la multi alti…

Copiii și adolescenții nu ar trebui sa se angajeze in mai mult de doua ore de activitate sedentara in fiecare zi.

- O echipa de medici britanici a realizat o reusita extraordinara. Medicii au schimbat cu succes grupa de sange de la trei rinichi donati, din grupa de sange rara B in tipul de donator universal, anume grupa 0. Descoperirea ar putea salva vietilor multor pacienti care au nevoie de transplant si sa deschida…