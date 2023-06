Cercetatorii australieni au rezolvat misterul vechi de 50 de ani, descoperind ramașițele MV Blythe Star, care s-a scufundat in 1973. Echipa de cercetatori a descoperit locul accidentului in aprilie in timp ce studia o alunecare de teren subacvatica in largul coastei de vest a Tasmaniei, potrivit unei declarații a Organizației federale pentru cercetare științifica și industriala (CSIRO).