- Fizicienii de la Institutul japonez de cercetare Riken au descoperit ca particulele ipotetice ale materiei intunecate, numite axioni, sint capabili sa genereze șiruri misterioase in interiorul izolatoarelor topologice. Cercetatorii au studiat fenomenul neobișnuit, ce apare in interiorul izolatoarelor…

- Oamenii de știința afirma ca au reușit sa inverseze procesul biologic de îmbatrânire într-un grup de adulți vârstnici, anunța Neuroscience News.Un nou studiu realizat la Universitatea Tel Aviv (TAU) și Centrul Medical Shamir din Israel arata ca tratamentele cu oxigen…

- Multi supravietuitori ai maladiei COVID-19 prezinta cel mai probabil un risc sporit de a dezvolta o afectiune mintala, au anuntat luni autorii unui studiu amplu, care au descoperit ca 20% dintre persoanele infectate cu noul coronavirus sunt apoi diagnosticate si cu tulburari psihice in primele 90 de…

- Oamenilor de știința din Norvegia au efectuat un studiu in baza rezultatelor caruia au stabilit ca oamenii ajunși la varsta de 54 de ani nu mai au destula pasiune și tarie de caracter ca sa susțina o mentalitate pozitiva, scrie descopera.ro. Studiul a fost publicat in jurnalul New Ideas in Psychology și…

- Cercetatorii susțin ca persoanele care se vindeca de Covid-19 pot suferi efecte semnificative asupra funcției creierului, cele mai grave cazuri de infecție fiind asociate cu un declin mental echivalent cu imbatranirea creierului cu 10 ani. Conform unui studiu condus de un medic de la Imperial College…

- India va lansa curand un test rapid, fiabil si ieftin, ce permite detectarea Covid-19 cu ajutorul unei benzi de hartie reactiva, informeaza AFP, citata de agerpres . Acesta a fost realizat de o echipa locala de cercetatori, cu scopul de a contribui la limitarea epidemiei de COVID-19. El se va numi „Faluda“,…

- Geobiologul Dirk Schulze-Makuch de la Washington State University (WSU) a coordonat un studiu publicat luna trecuta în revista Astrobiology. Lucrarea identifica doua duzini de exoplanete (planete din afara Sistemului Solar) care pot fi lumi „superlocuibile”, mai favorabile vieții decât…

- Savanții de la Institutul american Buck din Novato au descoperit ca vitamina D are capacitatea de a prelungi viața omului cu cel puțin o treime. Rezultatele cercetarilor au fost publicate in revista „Cell Reports". Biologii au efectuat experimentele pe viermi nematozi (rotunzi), deoarece procesele de…