- Beatrice Spataru (gds.ro) Pana in 2030 Romania ar urma sa termine majoritatea autostrazilor planificate, inclusiv patru treceri peste Carpați, dintre care doua spre Moldova – cel puțin asta spera Guvernul Orban, intr-un document despre viitoarele fonduri europene prezentat antreprenorilor, potrivit…

- Gripa aviara a intrat in Romania, fiind deja confirmat un focar in județul vecin cu Salajul, Maramureș. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezența virusului gripei aviare H5N8 in probele prelevate de la gaini ouatoare ce apartin fermei SC...

- Mihai Nesu a deschis o fundație pentru ajutorarea copiilor cu dizabilitați si spune ca "puterea vine de la Dumnezeu". "Puterea cu toții o luam de la Dumnezeu, dar practic prin ei imi iau foarte multa putere și foarte multa bucurie pentru ca ei, copiii, sunt inocenți și au foarte multa bucurie…

- Angajarea raspunderii pentru bugetul de stat și al asigurarilor sociale Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Guvernul a acceptat mai multe din amendamentele depuse de partidele parlamentare pentru legile bugetului de stat si asigurarilor sociale, precum…

- Ziarul Unirea FOTO| „Caravana Etnografica”, un nou proiect cultural lansat la școala „smart” de la Ciugud „Caravana Etnografica”, un nou proiect cultural al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba, a debutat, zilele trecute, la Școala Gimnaziala Ciugud, prima școala „smart” din mediul rural din Romania.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a depus in Parlament un proiect de lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 , prin care statul va fi obligat sa asigure copiilor si familiilor un pachet minimal de servicii. Potrivit liderului PSD Marcel Ciolacu, se doreste introducerea…

- Mijlocașul Romaniei și al Slaviei Praga, Nicușor Stanciu , a admis dupa infrangerea cu Spania, scor 0-5, ca naționala noastra a fost praf. „5-0 e un scor foarte mare și nu mai e nimic de zis. Nu ma așteptam la așa ceva, dar ce am zis ieri la conferința de presa… Am vazut ca toata lumea a ras. Nu mai…