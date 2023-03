Cercetat pentru nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului armelor si al munitiilor.

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Reteag este cercetat pentru nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uzul de arma fara drept și uciderea animalelor cu intenție fara drept, și a fost reținut, marți, de polițiști. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii din cadrul…

- In urma unui control efectuat la domiciliu unui barbat de 50 de ani, din comuna Romanași, polițiștii Biroului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au descoperit ca acesta, deși figureaza ca și persoana autorizata sa dețina, sa poarte și sa foloseasca…

- Comunicatul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad din data de 20 decembrie 2022: Cercetat pentru concurs de infracțiuni Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,...