Cercei și diademe în tendința modei 2021 Principala tendința in moda pentru cercei , este lungimea și expresivitatea. Cerceii la moda te vor ajuta sa reglezi forma feței. Pentru aceasta ar trebui sa dai preferința cerceilor lungi. Pentru a sublinia frumusețea și culoarea ochilor, merita sa alegi cercei de culoarea ochilor. O alta tendința la moda, sunt cerceii drop cu perle de sticla, care sunt atat de populari in randul multor vedete. Cerceii lungi te vor ajuta sa creezi un aspect romantic și delicat, precum și un arc luminos și ușor obraznic. Pentru fetele deosebit de curajoase, designerii ofera in 2021 un cercel mare și masiv intr-o… Citeste articolul mai departe pe cjnews.ro…

Sursa articol si foto: cjnews.ro

