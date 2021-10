Cer senin scăldat în soare Marți, cerul va fi senin. Soarele va rasari la ora 07:37. Nopțile vor fi senine, iar temperaturile se vor inregistra negative. Local, la primele ore ale dimineții se va lasa ceața. Ziua va fi placuta, rece in prima parte, apoi treptat razele va incalzi ușor atmosfera. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari. Soarele va apune la ora 18:26. Maximele zilei vor urca spre 15 grade. Miercuri, nu sunt modificari notabile. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta temperaturi de primavara in zilele urmatoare. Vremea se incalzeste, iar ploile vor disparea. Conform Administratiei Nationale de Meteoorlogie (ANM) in tara, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile nordice, estice si centrale, insa doar in extremitatea de nord a teritoriului…

- Vineri, vremea va fi mai mult inchisa. Soarele rasare la ora 07:42. In aceasta noapte temperaturile vor fi extrem de scazute pentru data din calendar, iar pentru zona de sud a județului, la altitudini inalte, meteorologii au emis un cod galben de ploi și precipitații mixte, valabil pana sambata dupa-amiaza.…

- ”Este un episod de vreme mai rece. In urmatoarele trei zile, vor fi ninsori la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri. Valorile de temperatura vor fi mai coborate fața de normalul acestei perioade, maximele nu vor depași 19-20 de grade in partea de sud a țarii, iar in nord, maximele vor fi de…

- Miercuri, vreme instabila. Soarele va rasari la ora 06:38. Ziua se anunța racoroasa asociata cu ploi ce vor avea și caracter torențial, insoțite de frecvente descarcari electrice. Pe alocuri va cadea grindina, se vor forma vijelii, iar cantitațile de apa cumulate vor fi insemnate. Vantul va sufla…

- Vineri, vremea se racește, Soarele rasare la ora 06:15. In aceasta noapte cerul va fi mai mult noros cu șanse de ploaie spre sfarșitul intervalului. Izolat, dimineața in zonele depresionare e posibil sa apara ceața. Peste zi, norii vor imparții cerul cu soarele, iar temperaturile se vor situa sub…

- Joi, spre orele amiezii atmosfera se va innora treptat. Soarele va rasari la ora 06:14.Temperaturile vor fi ridicate, iar disconfortul termic se va accentua. Spre seara, pe alocuri, se așteapta averse insoțite de descarcari electrice. Posibil sa cada și grindina. Vantul va sufla slab spre moderat,…

- Marți, temperaturile sunt placute. Soarele va rasari la ora 06:11. In general cerul va fi mai mult senin, pana spre seara. Peste noapte și dimineața, valorile termice vor fi cuprinse in jurul valorii de 15 grade. Cu totul izolat posibil sa apara și unele averse insoțite de descarcari electrice. Vantul…

- Joi, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 06:05. Temperaturile nocturne și cele din primele ore ale dimineții vor depași 21 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar innorarile de furtuna vor fi prezente pana spre seara cand cerul va deveni mai mult senin. Vantul va bate slab…