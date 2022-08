Cer mai mult senin Miercuri, vremea va fi in general frumoasa. Soarele rasare la ora 06:11. Temperaturile depașesc ușor valorile normale pentru aceasta perioada. Izolat, posibil ca in zona montana sa cada averse insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab la moderat. Soarele va apune la ora 20:57. Maximele vor urca in jurul valorii de 29 de grade. Temperaturile vor crește progresiv. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

