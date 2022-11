Stiri pe aceeasi tema

- Stocurile de gaze naturale au ajuns in acest moment la aproape 93%, iar pana la 1 noiembrie vor fi acoperite in proportie de 95 – 97%, a anuntat, joi, ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cadrul unei videoconferinte cu prefectii pe tema pregatirii pentru sezonul rece, la care a luat parte si premierul…

- Virgil Popescu a declarat, joi, in cadrul videoconferintei cu prefectii privind pregatirile pentru sezonul rece, ca inca de la sfarsitul lunii mai a fost aprobat hotararea de Guvern cu privire la masurile de urgenta pentru securitatea in aprovizionare cu gaze naturale. “La inceputul lunii septembrie…

- Cele patru unitați vor fi construite la Isalnita, Tismana, Rosia si Rovinari, pe amplasamentele unor foste exploatari miniere. Petrom va construi, in parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia, patru parcuri fotovoltaice cu o putere totala de 450 MW, investiție ridicandu-se la peste 400 de milioane…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a crescut producția de energie electrica. Astfel, compania energetica a mai pus in funcțiune un grup energetic. Astfel, de la funcționarea cu 5 blocuri energetice s-a ajuns la punerea in funcțiune a 6 grupuri energetice. La termocentrala de la Rovinari sunt pornite…

- La nivelul Complexului Energetic Oltenia (CEO) a fost demarat un program de angajare de pensionari calificați in meseria de excavatorist. Șefii companiei energetice incearca sa ii convinga pe foștii lucratori de pe excavatoarele din Complexul Energetic Oltenia sa revina in campul muncii contra unui…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu va mai vinde oricum și oricui energie electrica. In acest sens a fost elaborata o strategie de vanzare a energiei electrice care urmeaza sa fie analizata de acționarii companiei. Documentul vizeaza perioada 2023 – 2026. Conform conducerii Complexului Energetic Oltenia,…

- Complexul Energetic Oltenia a repus in funcțiune blocul energetic de la Sucursala Electrocentrale Craiova 2. Astfel, in prezent sunt pornite toate cele 4 termocentrale din Gorj și Dolj, cu un total de 6 grupuri energetice. La Turceni și Rovinari se funcționeaza cu cate doua blocuri energetice la fiecare…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a revenit in fruntea producatorilor de energie electrica din Romania. Astfel, producția de energie pe baza de carbune a ajuns pe primul loc in clasamentul național al producatorilor. Din total, termocentralele pe carbune asigurau peste 27% din energia produsa in Romania.…