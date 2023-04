Stiri pe aceeasi tema

- Stresul asupra sectorului financiar cauzat de doua falimente bancare din Statele Unite, luna trecuta, este inca o amenintare si ar trebui abordat printr-o reimaginare a procesului de reglementare, potrivit directorului general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, transmite Reuters.

- Autoritațile din intreaga lume sunt in alerta maxima, pentru consecințele recentlor turbulențe din banci, dupa prabușirea din Statele Unite a Silicon Valley Bank (SVB) și Signature Bank și preluarea pentru salvare, in urma cu o saptamana, a Credit Suisse. Moneda Euro a scazut in raport cu dolarul, randamentele…

- Analiștii de la JPMorgan Chase and Co estimeaza ca „cele mai vulnerabile” banci din Statele Unite au pierdut probabil in jur de un trilion de dolari de anul trecut, majoritatea ieșirilor de capital fiind inregistrate luna aceasta, dupa prabușirea Silicon Valley Bank (SVB), relateaza Reuters.

- UBS Group s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari, guvernul elvetian intentionand sa schimbe legile tarii pentru a ocoli votul actionarilor asupra tranzactiei, a informat duminica Financial Times, citand surse apropiate discutiilor, transmite Reuters. Credit Suisse si…

- Credit Suisse si UBS au refuzat sa comenteze, iar guvernul elvetian nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii. Autoritatile s-au straduit sa salveze banca cu o istorie de 167 de ani, care se numara printre cei mai mari administratori de avere din lume, inainte ca pietele financiare sa se redeschida…

- Vestile din domeniul bancar din SUA, unde doua banci au intrat deja in faliment, au facut inconjurul lumii si ii nelinistesc pe economisti, care amintesc de similaritatile dintre actualele evenimente si criza din 2008, care a cuprins intreaga planeta. In ultima saptamana, doua banci specializate de…

- Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis duminica Signature Bank (SBNY.O), al treilea cel mai mare faliment din istoria bancara a SUA, la doua zile dupa ce autoritațile au inchis Silicon Valley Bank (SIVB.O), intr-un colaps care a blocat depozite in valoare de miliarde de dolari,…

- Prim-ministrul Rishi Sunak a declarat duminica ca guvernul britanic lucreaza pentru a gasi o solutie care sa limiteze potentiala afectare a companiilor rezultata din prabutirea bancii americane Silicon Valley Bank si a filialei sale din Marea Britanie, transmite Reuters.Sunak a spus ca a inteles…