CEO pregătește închiderea carierei unde au murit 3 mineri Programul de inchidere a carierelor miniere din Complexul Energetic Oltenia (CEO) este continuat. Cu toate acestea, Grupul de Lucru din Ministerul Energiei spera sa renegocieze la Comisia Europeana noi termene de inchdiere a subunitaților miniere. Complexul Energetic Oltenia și-a propus sa inchida o serie de cariere miniere și sa efectueze lucrarile de ecologizare prevazute de lege. Au inceput activitațile de inchidere inclusiv la Cariera Jilț Sud unde, in luna ianuarie au murit 3 mineri. „A fost desființata o linie de halda și a mai ramas una. O halda nu va mai fi folosita mai sunt 100 de oameni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

