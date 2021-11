CEO pregătește externalizarea unor active Complexul Energetic Oltenia (CEO) achiziționeaza servicii de cadastru pentru a pune la punct bunurile imobile pe care intenționeaza sa le externalizeze. Sunt necesare servicii cadastrale și de intocmire a documentațiilor tehnice de cadastru și carte funciara pentru inscrierea unui imobil de locuințe de la Turceni. Este un bloc de 60 de garsoniere. Cladirea ar putea fi compartimentata, in așa fel incat unitațile locative sa poata fi scoase la vanzare mai ușor. Complexul Energetic Oltenia mai are in administrare o serie de obiective care nu au legatura directa cu activitatea de producere a energiei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

