- Complexul Energetic Oltenia a mai pus in funcțiune un grup energetic. Masura a fost luata ca urmare a creșterii cererii de energie la nivel național. Astfel, la aceasta ora Complexul Energetic Oltenia funcționeaza cu un total de șase blocuri energetice pe baza de lignit. Sunt in in funcțiune trei blocuri…

- ​Guvernul a aprobat în ședința de miercuri un proiect de OUG privind acordarea unui nou ajutor de stat catre Complexul Energetic Oltenia, o companie care ar trebui sa treaca printr-un amplu proces de restructurare pentru a supraviețui. De data aceasta, statul va finața compania cu 1,18 miliarde…

- Sprijin pentru Complexul Energetic Oltenia Arhiva Foto Ilie Pintea Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic Oltenia, astfel încât compania sa poata achiziționa la timp certificatele de emisie aferente anului trecut,…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO), unicul producator semnificativ de energie electrica din Romania pe baza de carbune, a ajuns sa incheie zilnic contracte de vanzare de energie electrica, cu livrare pana in 2025. Iar cel mai mare cumparator este o companie de furnizare a unui antreprenor roman. In ultimele…

- Complexul Energetic Oltenia anunța ca intenționeaza sa imbunatațeasca sistemul de termoficare folosit de catre compania Ford, din Craiova. Se are in vedere realizarea unei investiții in urma careia sa fie sporita capacitatea de cogenerare la turbina numarul 2. Este vorba de echipamentele care asigura…

- Comisia Europeana critica foarte dur Romania pentru planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia. Acesta este un mamut energetic cu peste 12.000 de angajați care trebuie sa renunțe la carbune, un combustibil extrem de costisitor, in favoarea energiei mai puțin poluante. Criticile sunt cuprinse…

- Ministerul Energiei și reprezentanții Complexului Energetic Oltenia(CEO) au finalizat și transmis Comisiei Europene raspunsurile la intrebarile primite in cadrul anchetei incepute de organismul european la compania energetica. Comisia Europeana a inceput pe 5 februarie o ancheta la CEO cu privire la…

- Complexul Energetic Oltenia a urcat luni pe locul al doilea in topul producatorilor de energie electrica din țara. Pe prima poziție se afla de luni de zile hidrocentralele. Complexul Energetic Oltenia are o producție medie de 1.300-1.400 de MW și are in funcțiune de o luna de zile sase blocuri energetice.…