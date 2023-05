CEO e în restructurări, dar angajează șefi Complexul Energetic Oltenia (CEO) este intr-un amplu program de restructurare, dar incadreaza șefi. Este cazul Consiliului de Supraveghere (CS) al companiei energetice. Anul trecut a fost demarata o procedura de selecție de personal pentru posturile din Consiliul de Supraveghere. Procedura a fost prelungita pana in anul 2023. Firma de recrutare angajata de Ministerul Energiei sa gaseasca șefi pentru companie a intocmit la inceputul acestei primaveri o lista scurta cu persoanele recrutate pentru posturile de conducere din Complexul Energetic Oltenia, companie deținuta de catre stat. Lista scurta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

