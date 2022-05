Stiri pe aceeasi tema

- Mediul bancar critica pe surse anunțul facut luni de coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR de a oferi romanilor care au credite posibilitatea de a-și amana ratele cu pana la 9 luni. Masura ar fi mai mult o povara pentru romani decat un ajutor, susțin bancherii. „Nu știm cum o vor aplica. Pare ca vor sa…

- Coalitia de guvernare a decis, luni, lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice de ” Sprijin pentru Romania ”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca anunța ca s-au decis mai multe masuri sociale și economice, care vor fi luate de Guvernul Ciuca ca parte a…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca anunța ca coaliția de guvernare a hotarat amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetațenii și companiile care „se confrunta cu dificultați financiare din cauza crizelor multiple din ultima perioada”, una dintre mai multe masuri care vor fi luate de Guvernul…

- Masura privind amanarea ratelor la credite ramane in continuare in analiza, a declarat joi ministrul Finantelor, Adrian Caciu, indemnandu-i pe romani sa se adapteze la oferta pieței. El a aratat ca sistemul bancar este deschis la refinantari si chiar la amanari voluntare a plații ratelor.

- Deși promisa de catre liderul PSD Marcel Ciolacu saptamana trecuta, amanarea ratelor nu a fost inclusa intre masurile din pachetul economic și social prezentat luni de coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR. Bancile au aratat autoritaților ca masura nu este atat de buna pe cat se credea, deoarece dobanzile…

- Presedintele PNL, prim-ministrul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni seara, ca in coalitia de guvernare s-a decis sa nu se ia deocamdata masura amanarii platii ratelor la banci. ‘Este o masura pe care am discutat-o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care am reusit sa le analizam ne-au dus…

