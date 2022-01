CEO are în funcțiune 5 grupuri energetice

Complexul Energetic Oltenia (CEO) funcționeaza in momentul de fața cu un total de cinci grupuri energetice. Cele mai multe sunt in funcțiune la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari. Mai sunt pornite cate un grup energetic la Termocentrala Turceni, respectiv la termocentralele Craiova 2 și Ișalnița, din județul Dolj. Potrivit reprezentaților Complexului Energetic Oltenia, la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari sunt in funcțiune blocurile energetice numerele 3 și 4. Ambele sunt incarcate la capacitate maxima. La Termocentrala de la Turceni este funcțional grupul energetic numarul 4. Totodata,…