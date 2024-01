Președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Parvulescu, a facut public faptul ca in ultimii doi ani compania energetica a pierdut un numar record de salariați specializați in diferite meserii. Dumitru Parvulescu a declarat ca peste 4.000 de specialiști au parasit compania și s-au pensionat. Sunt pierderi care nu pot fi acoperite, cu toate ca se incearca formarea altor angajați. „Este greu sa mai faci ceva cand iți pleaca 4.000 de specialiști in 2 ani de zile. Este cel mai mare exod de specialiști de la o companie in ultimele decenii. Nu ai cum sa inlocuiești peste noapte oameni cu…