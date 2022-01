Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista turca Sedef Kabas, extrem de cunoscuta in Turcia, a fost arestata si plasata in detentie preventiva, sambata, pentru „insulta adusa presedintelui”, dupa ce a citat la televiziune un proverb considerat ca vizandu-l pe Recep Tayyip Erdogan, relateaza agențiile internaționale de presa.

- Jurnalista turca Sedef Kabas a fost arestata si plasata in detentie preventiva, sambata, dupa ce a citat la televiziune un cunoscut proverb turc cand vorbea despre presedintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, Reuters si DPA. „Exista un proverb foarte celebru, potrivit caruia capul incoronat devine…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca va discuta in cursul zilei cu omologul sau sarb Aleksandar Vucic despre criza din Bosnia si ca Ankara isi va intensifica diplomatia pe aceasta tema, transmite Reuters, preluand postul NTV. Turcia, stat avand legaturi cu radacini adanci…

- O serie de sondaje de opinie publicate luna aceasta arata ca multi turci cred acum ca o alianta de opozitie are mai multe sanse de a pune capat problemelor economice ale tarii lor decat presedintele Recep Tayyip Erdogan si partidul sau de guvernamant, AKP, transmite marti Reuters. Sub presiunea lui…

- Banca Centrala a Turciei a coborat joi dobanda de referinta cu 100 de puncte de baza, pana la 14%, a patra decizie consecutiva de reducere a costului creditului, in conformitate cu politica economica neortodoxa a presedintelui Recep Tayyip Erdogan si in pofida prabusirii lirei, care a atins un minim…

- Turcia este gata sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat luni de canalul NTV, in ciuda faptului ca a iritat Moscova vanzand drone armate Kievului mai inainte in acest an pe fondul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza Reuters.…

- Dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre Ucraina si Turcia a contribuit la consolidarea fortelor armate ale celor doua tari, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentiile de presa Reuters si…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca problemele legate de programul F-35 se vor afla in centrul discutiilor pe care le va avea cu presedintele american Joe Biden la Glasgow, in Scotia, informeaza miercuri mass-media de stat turce, preluate de Reuters. Turcia, tara care producea…