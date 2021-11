Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea președintelui Maia Sandu catre Consiliul Superior al Procurorilor cu privire la evaluarea activitații procurorului general Alexandr Stoianoglo ridica mai multe semne de intrebare, considera analistul politic Dionis Cenușa. Analistul nu exclude ca revenirea la chestiunea inlaturarii lui Stoianoglo…

- Expertul politic Dionis Cenusa a comentat sesizarea presedintelui Maia Sandu catre Consiliul Superior al Procurorilor, prin care sefa statului cere sa fie initiata procedura de evaluare a activitatii procurorului general suspendat, Alexandru Stoianoglo, in baza modificarilor legislative operate de PAS…

- Președinta țarii Maia Sandu a transmis, pe 4 noiembrie, Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) o sesizare prin care a cerut evaluarea activitații procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo. Potrivit documentului, decizia de a iniția procedura de evaluare e determinata de „necesitatea consolidarii…

- Ruslan Popov, adjunctul Procurorului General suspendat Alexandr Stoianoglo, va fi plasat in izolatorul CNA pentru 20 de zile. Magistrații Curții de Apel au admis parțial demersul procurorilor. Informația a fost confirmata de avocatul Igor Hlopețchi.

- Fostul premier, Ion Chicu, a venit cu o adresare catre președinta, Maia Sandu, in contextul ultimelor acțiuni care se produc la Procuratura Generala, in special reținerea lui Alexandr Stoianoglo. Acesta solicita eliberarea imediata a lui Stoianoglo și revenirea in campul legal. „Ajutați-ma sa va consider…

- Președinta țarii, Maia Sandu, a venit cu o reacție dupa reținerea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo. Aceasta afirma ca decizia de ieri de analiza a sesizarii care-l vizeaza pe Procurorul General aparține Consiliului Superior al Procurorilor, iar decizia de reținere a acestuia aparține procurorului…

- Consiliul Superior al Procurorilor se intrunește in ședința. Singurul subiect de pe ordinea de zi este cu privire la sesizarea ce-l vizeaza pe Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, depusa de deputatul PAS, Lilian Carp.

- In urma declarațiilor facute de catre șeful statului, Maia Sandu, dupa convocarea Consiliului Suprem de Securitate. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a venit cu o reacție in acest sens. CSP califica declarațiile Maiei Sandu „acuzații grave care, insa, nu au niciun suport juridic și sint de esența…