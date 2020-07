Centura lui Buridan

Stiri pe aceeasi tema

- Instrucțiune: randurile de fața vor fi parcurse avand ca fundal sonor albumul „Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!” al celor de la Devo. Pentru o mai buna ințelegere a textului. Dar și ca un mic omagiu adus trupei (post)punk care a anticipat o societate robotizata, super-religioasa și sever instituționalizata.…

- Lucrarile la Șoseaua de centura a Bacaului continua. La Bogdan Voda, pasajul ridicat peste tronsonul de cale ferata Bacau – Roman, urmeaza sa fie racordat la terasamentul rutier. Articolul Centura… continua GALERIE FOTO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- O patrula de politie, in timp ce se afla in indeplinirea atributiunilor de serviciu in comuna Margineni, a prins in flagrant delict doua tinere, de 25 si 27 de ani, avand asupra lor produse alimentare neachitate. Din investigatiile efectuate s-a stabilit ca banuitele ar fi sustras conserve si preparate…

- Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacau, a cerut autoritatilor care se ocupa de epidemia de COVID 19 sa opreasca mușamalizarea cazurilor de imbolnavire din zona Darmanești – Comanești. “In joc sunt viețile oamenilor, nu joaca de-a politica a unor primari cinici și nesabuiți, care nu…

- Consilierii locali bacauani au votat, joi, propunerea PNL de reducere a unor taxe in perioada situației de urgența. Astfel, populația va primi o reducere de 50 la suta la taxa de salubritate pe perioada in care in Romania este declarata stare de urgența și inca o luna dupa incetarea acesteea. Aceeași…

- Invațamantul este pus la grea incercare in acest an, mai ales din punct de vedere al examenelor pe care trebuie sa le susțina elevii claselor a VIII-a și a XII-a, Evaluarea Naționala, respectiv Bacalaureatul. Știm ca s-au propus mai multe variante dar inca nu a fost aleasa soluția finala, aceasta urmand…

- Serviciul Roman de Informatii a transmis un comunicat in care avertizeaza romanii despre pericolul unui virus troian pe dispozitivele mobile. „In contextul asociat pandemiei de SARS-CoV-2 a fost identificata o campanie de distribuire de malware care vizeaza furtul de credentiale bancare de pe terminalele…

- Consecvenți crezului și principiilor cultivate inca din momentul inființarii instituției, Centrul de Cultura „George Apostu” va aniversa astazi, 23 aprilie, cea de-a XXV-a ediție a „Zilei Centrului”. Desigur, va fi o ediție marcata de conceptul ambiguu al distanțarii sociale, care ii obliga pe organizatori…