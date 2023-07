Centura în construcție din Beclean, distrusă de vijelii In urma vijeliei de joi, grinzile podului in construcție peste raul Someș, la intrarea in orașul Beclean din județul Bistrița-Nasaud, s-au prabușit. Șoseaua ocolitoare a orașului Beclean din județul Bistrița-Nasaud, aflata in construcție, a fost distrusa din cauza unei vijelii. Podul planificat pentru a traversa raul Someș s-a prabușit in apa ca urmare a unui vant puternic care a ridicat grinzile de legatura intre piloni, deși acestea cantaresc 90 de tone fiecare. Avertismentul a fost emis de primarul Nicolae Moldovan al orașului Beclean, care afirma ca lucrarile la proiectul de investiții de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Autoritatile locale spun ca nu a fost afectata structura de rezistenta a podului."Furtuna puternica, tornada care s-a format pe cursul Somesului a ridicat grinzile si le-a rasturnat de la 20 de metri inaltime. Nu este afectata rezistenta podului sau celelalte elemente. Grinzile acestea se vor elimina,…

- Grinzile podului aflat in constructie peste raul Somes, la intrarea in orasul Beclean din judetul Bistrita-Nasaud, s-au prabusit in urma vijeliei de joi. Podul face parte din viitoarea centura ocolitoare a orasului Beclean, menita sa faciliteze traficul pe DN 17. Primarul orasului Beclean, Nicolae Moldovan,…

