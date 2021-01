centrulnatura.ro: Hipersensibilitatea electrica Da, exista un astfel de diagnostic.Daca vi se pare un subiect interesant, cititi putin mai mult si veti descoperi ca este un subiect foarte actual. Nu doar interesant.De cand au descoperit forta electricitatii, pe care n au inteles o niciodata dar au folosit o ca niste copiii inconstienti, oamenii s au jucat cu ea in fel si chip. Astfel incat, in prezent, ea ne invaluie si domina viata. Dar ne si influenteaza major starea de sanatate. In moduri in care nici macar nu ne imaginam.In 1762 botanistu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

