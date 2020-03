Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, centru de diagnostic pentru coronavirus, fusesera efectuate pana ieri 144 de testari pentru depistarea COVID-19. Conform reprezentanților unitații medicale, spitalul de Infecțioase din Craiova „are capacitate de testare…

- Noul coronavirus s-a extins la nivel global, iar autoritațile recomanda luarea unor masuri speciale de control și prevenire a infecției cu COVID-19. Aceste masuri prevad ca și angajatorii sa implementeze unele proceduri și reguli prin care angajații sa fie protejați de raspandirea infecției cu noul…

- Administrația Publica Locala Chișinau a decis alocarea a circa 2 milioane de lei, din sursele Fondului de Rezerva al municipiului, in vederea sporirii masurilor pentru prevenirea și controlul virusului de tip nou pe teritoriul administrat.

- Securitatea si sanatatea in munca reprezinta ansamblul activitatilor avand ca scop asigurarea conditiilor optime in desfasurarea procesului de munca, apararea sanatatii, integritatii corporale si a vietii angajatilor si a altor persoane implicate in procesul de munca.In vederea prevenirii accidentelor…

- In perioada 30 noiembrie 2019 – 6 ianuarie 2020, in Atriumul Palas a fost pusa in functiune Fabrica de Dorinte, care, in schimbul unei donatii de cinci lei, prin achizitionarea „monedei o dorinta", a facut posibila implicarea comunitatii intr-o campanie desfasurata cu sprijinul asociatiei „Ama Zambet…

- Un medic SMURD de la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din Capitala a relatat pe Facebook despre experienta transportarii unei persoane infectate cu COVID-19, precizand ca doar la momentul respectiv a realizat gravitatea situatiei.

- Numarul celor aflati in carantina in județul Dolj a ajuns la 20, iar 360 de oameni sunt izolati la domiciliu. O persoana suspecta de coronavirus este internata la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeș" Craiova.

- Autoritațile italiene inca incearca sa afle sursa de transmitere a infecției, așa-numitul "pacient zero". Fara depistarea acestuia, este dificil de prevazut cum va evolua raspandirea COVID-19.