Lil Baby a lansat albumul It’s Only Me

Lil Baby, rapperul, mogulul și filantropul din Atlanta, nominalizat la Grammy din Atlanta, lansează albumul “It’s Only Me”. In urma cu cateva zile, Lil Baby a lansat piesa “Heyy”, care prefigurează noul album foarte așteptat al lui Lil Baby, It’s Only Me, care se pregateste sa devina una dintre cele mai impactante lansări… [citeste mai departe]