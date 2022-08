Stiri pe aceeasi tema

- In prima jumatate a anului, numarul de negocieri dintre consumatori si banci a crescut cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).

- Romanii care au credite și intampina probleme in plata ratelor nu trebuie sa intarzie rezolvarea acestor probleme, transmit reprezentanții bancilor comerciale. Consumatorii se pot adresa gratuit Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) și pot solicita, printr-o cerere…

- Intr-o perioada impredictibila din punct de vedere economic și social, soluțiile pentru rezolvarea problemelor financiare nu pot fi generale, ci sunt la indemana bancilor și consumatorilor, prin negociere, spun mai mulți specialiști, prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor…