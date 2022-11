Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean modernizeaza cu bani europeni Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Persoanele cu dizabilitați vor putea beneficia inclusiv de servicii la domiciliu Președintele Consiliului

- China a deschis ilegal cel puțin doua „secții de poliție” in Olanda incepand din 2018, fara a informa guvernul din aceasta țara, in incercarea de a exercita presiuni asupra disidenților chinezi. Așa-numitele „stații de servicii” in strainatate ofera servicii diplomatice cetațenilor olandezi chinezi,…

- Accident rutier in centrul capitalei. Un automobil de model Renault s-a lovit violent cu un alt automobil de model Toyota la intersectia strazilor Columna cu Pușkin. Accidentul s-a produs astazi, in jurul orelor 20.00.

- Ediția 2022 a manifestarii „Expo Hunting Moldavia” va fi deschisa vineri, 7 octombrie, la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacau. Expoziția este organizata in intervalul 7-9 octombrie, iar punctul de atracție principal, alaturi de zona expoziționala și comerciala, va fi Festivalul Vanatoresc, alaturi…

- Sute de copii au beneficiat gratuit de servicii socio-medicale, printr-o finanțare nerambursabila a Primariei Alba Iulia Sute de copii au beneficiat gratuit de servicii socio-medicale, printr-un proiect cu finanțare nerambursabila al Primariei Alba Iulia. Pachetul de servicii gratuite a fost posibil…

- Un inalt consilier sanitar chinez a recomandat oamenilor sa evite contactul cu cetatenii straini pentru a preveni astfel infectarea cu variola maimutei dupa ce un prim caz a fost raportat in China continentala, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . ”Pentru a preveni o posibila infectare cu variola…

- Elevii din 27 de scoli bucurestene sunt expusi zilnic la poluare RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Elevii din 27 de scoli bucurestene sunt expusi zilnic la depasiri ale valorii limita pentru particulele în suspensie PM10 si PM 2,5 - un amestec complex de particule foarte mici…

- Un conflict pe scara larga intre China și Statele Unite din cauza Taiwanului ar duce la pierderi uriașe in nave și avioane pentru forțele americane. Concluzia aparține unui grup de reflecție din Washington, relateaza Antena 3. Analiștii grupului estimeaza ca, in cele din urma, SUA și Taiwan, la care…