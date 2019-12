Stiri pe aceeasi tema

- Cugirul a intrat in spiritul Craciunului. Vineri, in centrul orașului, a fost ianugurat tradiționalul brad de Craciun și a fost aprins iluminatul festiv de sarbatori. Luminițele de Craciun au fost aprinse de primarul și viceprimarul Adrian Teban și Calin Furdui, alaturi de elevii care au obținut cele…

- Joi seara, la Mioveni a fost aprins Bradul de Craciun. Centrul civic arata spectaculos, iar localnicii se bucura nu doar de un iluminat festiv uimitor, ci si de un program de sarbatori mai mult decat promitator.

- Aseara, la Mioveni a fost aprins Bradul de Craciun. Centrul civic rivalizeaza deja cu marile orase din Romania, atunci cand vine vorba de iluminatul festiv. Pe ritmuri de colinde, Moș Nicolae și-a facut apariția, insoțit de Omul de Zapada Olaf, Elful Vesel, Mickey și Minnie, Craciunița și alte personaje…

- Moldovenii sunt in febra pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. In Piata Libertații din centrul orasului Soroca, ieri, a fost instalat Pomul de Craciun. Bradul are o inalțime de 18 metri si a fost adus din satul Soloneț, raionul Soroca. Acesta a costat 12.000 de lei.

- In Piata Mare din Sibiu s-a deschis, vineri seara, Targul de Craciun, care reuneste in acest an peste 100 de producatori de decoratiuni specifice sau de produse alimentare. Targul se desfasoara in jurul unui brad de 24 de metri, montat in centrul orasului. Zeci de copii si sute de adulti au numarat,…

- Un rasnovean si-a dat bradul de 22 de metri din curte pentru a fi impodobit in centrul orasului! Luni dupa-amiaza (12 noiembrie 2019), angajatii Ocolului Silvic Rasnov au instalat in Piata Unirii din centrul orasului bradul care ar urma sa fie impodobit cu ocazia sarbatorilor de iarna. …

- Cel mai scump brad de Craciun din Romania a fost cumparat de Primaria Targu Jiu in 2016 si a fost platit in rate, conform digi24.ro. Se pare ca si anul acesta, bradul din aluminiu si otel, care a costat 100.000 de euro, va petrece sarbatorile singur, in depozit. Acesta are o inaltime de 22 de metri…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au participat, ieri la proiectul „Cine sunt prietenii mei” activitate organizata la Centrul de Agrement „Drobeta”, ca urmare a colabararii cu Directia Judeteana pentru Tineret și Sport Mehedinti La intalnire au participat…