Stiri pe aceeasi tema

- Cu 332 de mii de lei, Ateneul National incepe sa parcurga etapele de refacere a unui vechi imobil din centrul Iasului: Cinematograful Tineretului. Licitatia lansata vizeaza achizitia serviciilor de proiectare tehnica, detalii de executie si realizare a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de…

- Un barbat in varsta de 47 de ani a primit o sansa la viata chiar de la sotia sa, care a fost de acord si a fost compatibila pentru a-i dona un rinichi. Transplantul renal a avut loc in cursul zilei de marti, 11 octombrie, in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon".…

- Data de 06 octombrie marcheaza o serie de evenimente importante petrecute de a lungul istoriei, in lume. Evenimentele care au marcat ziua de 06 octombrie, de a lungul timpului 1408: Prima atestare documentara a oraselor Iasi si Bacau.1889: In zona Montmartre din Paris, in arondismentul 18, se deschide…

- V-am tot aratat in ultima vreme cu ce ne mai ocupam, ce proiecte mai avem de dus la capat. Nu stam, suntem ocupați sa creștem OAMENI MARI. Dar pentru așa ceva ne trebuie bani. Elevii s-au intors in banci de doua saptamani, reincep și studenții cursurile. Iar la noi, la CEDC, este forfota in aceasta…

- Medicii ieseni se lupta sa salveze viata unui barbat in varsta de 36 de ani care a ajuns la spital in stare extrem de grava. Barbatul a fost gasit cazut in strada, cu mai multe marci traumatice pe corp, in stop cardio-respirator. A fost resuscitat, intubat si ventilat mecanic, fiind tratat initial in…

- La intrecerea internationala de box "Centura Moldoveildquo;, desfasurata la Iasi, a participat, lasand o frumoasa impresie, si Alexandru Marian Buleu, de la CS Farul Constanta. Antrenat la club de Mihai Constantin, tanarul pugilist a concurat la categoria 67 kg si si a invins toti adversarii, clasandu…

- Seara Antreprenorilor este un proiect inedit in care participantii au oportunitatea de a dialoga cu antreprenori de succes din Iasi cu scopul de a invata din experientele acestora, de a primi motivatie si suport in a isi deschide propriul business dar si dea isi extinde lista de contacte pe zona de…

- Dr. Florin Rosu, managerul de la Spitalul de Boli Infectioase explica ce trebuie sa faca pacientii inainte de a ajunge la Centrul de evaluare COVID. Pentru o mai buna organizare si pentru eficientizarea procesului de evaluare a pacientilor COVID-19 in Centrul de evaluare din cadrul Spitalului Clinic…