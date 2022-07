Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod roșu de vijelii in București. Avertizarea este valabila pana la ora 18.30. Se vor semnala averse torențiale care vor depași 40...50 l/mp , descarcari electrice și grindina, potrivit ANM. Fii la curent cu cele mai noi…

- Grupul hotelier Accor va deschide un nou hotel in Romania, la Alba Iulia. Noul proiect, Mercure Alba Iulia Cetate, va fi primul hotel din acest oraș afiliat unui lanț internațional și va fi inaugurat in al doilea trimestru din 2024. Hotelul va funcționa in cadrul unui contract de franciza cu un investitor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca aeroportul Otopeni are nevoie de un nou terminal. El apreciaza ca este „unul dintre aeroporturile din Europa care și-a revenit cel mai rapid” dupa criza generata de pandemia Covid-19, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”In primul rand, Aeroportul Otopeni are nevoie de un nou terminal si stim cu totii”, a spus ministrul Transporturilor, la Galati. El a precizat ca Aeroportul si-a revenit, dupa perioada de pandemie, cand numarul de pasageri a scazut extrem de mult, foarte bine si aproape este la nivelul anului 2020.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Galati, ca aeroportul Otopeni are nevoie de un nou terminal si Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti are resurse financiare si diverse modalitati prin care se poate dezvolta.

- De regula, Brabus lanseaza versiuni ușor modificate ale unor modele de serie produse de Mercedes-Benz sau Smart. Uneori, in schimb, tuner-ul german mai vine și cu creații spectaculoase și unice care aproape ca nu se aseamana cu modelele pe care se bazeaza. Așa este și cazul noului Brabus 900 Crawler,…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost ridicat, vineri, de procurorii anticorupție din Aeroportul Otopeni și a fost dus la Direcția Naționala Anticorupție in baza unui mandat de aducere. Potrivit digi24.ro , edilul se pregatea sa plece din țara cu patru zile inainte ca instanța sa dea…

- Primul lot al A7, pe ruta Dumbrava - Mizil, in lungime de 21 de kilometri, va fi construit de o asociere de constructori romani si italieni, a scris, luni, pe propria pagina de Facebook, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. "CNAIR a comunicat, astazi, rezultatul procedurii de atribuire a contractului…