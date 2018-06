Centru de specialitate pentru cafea

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al treilea an consecutiv, Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei alimentare si a bauturilor de pe piata locala, a fost recunoscuta drept cea mai responsabila companie din tara, prin transparenta si implicarea cu care a dezvoltat proiecte de responsabilitate sociala si de mediu, conform studiului…

- Compania canadiana CGI, al 5-lea actor mondial independent in domeniul serviciilor de tehnologie a informatiei, anunta deschiderea primului sau centru de consultanta si dezvoltare in domeniul software din Romania, la Bucuresti, unde vor fi angajati 300 de specialisti in urmatorii trei ani.

- Elena Udrea s-a gandit sa-și faca o afacere in Costa Rica. “M-am gandit la export de fructe”, a spus fostul ministru al Turismului, intr-un interviu acordat celor de la Gazeta Sporturilor. Ea nu și-a pus insa ideea in practica, deoarece “e foarte greu”, dupa cum a punctat ea. Elena Udrea se afla de…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, la Constanta, ca Romania nu este o tara in care ”sa fie puse sub semnul intrebarii regulile statului de drept”. Parerea lui Tariceanu coincide cu cea a lui Klaus Iohannis, care a spus, in Bulgaria, ca ”eu nu cred ca Romania va fi afectata…

- London Stock Exchange Group (LSEG) a anuntat astazi ca va deschide un nou centru de servicii de business in Bucuresti. Noul centru va angaja personal in cadrul companiei Business Services, care face parte din grup. Mutarea vine pe fondul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Vanzarea s-a realizat la un pret cu 9% mai mare decat valoarea de piata de la sfarsitul anului. Tranzactia va fi finalizata pana la sfarsitul trimestrului trei din 2018. Vanzarea Militari Shopping Center face parte din noua strategie a Atrium de a-si rebalansa portofoliul, atat geografic, spre Polonia…

- Una dintre cele mai frumoase strazi din Cluj-Napoca, strada Mihail Kogalniceanu, se transforma încet, dar sigur, în zona pietonala, la șase ani de când primarul Emil Boc discuta pentru prima data pietonalizarea acestei artere. Pietonalizarea strazilor Kogalniceanu, Universitații…

- VIAVI Solutions a deschis oficial un nou birou in București, Romania, stabilind astfel un centru de excelența R&D in proximitatea clienților cheie care activeaza in sectorul tehnologic in continua dezvoltare din Europa.