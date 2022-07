Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu Hotararea nr. 11 din 4 iulie 2022 a Comisiei Centrale pentru Recensamantul Populației si Locuințelor, in județul Bacau vor fi inființate mai multe puncte fixe in vederea efectuarii recenzarii fara deplasarea recenzorilor la domiciliul persoanelor recenzate. Punctele fixe de recenzare…

- * In 57 de zile, in Prahova au fost completate 257.468 de chestionare Perioada de autorecenzare pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a fost prelungita pana pe data de 27 mai a.c., ca urmare a interesului crescut manifestat de populatie, dar si pentru diminuarea costurilor, a anuntat, la sfarșitul…

- Aproximativ 8,5 milioane de persoane dintre cele 19 milioane rezidente in Romania s-au autorecenzat pana joi, 12 mai, a declarat presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. El a precizat ca recensamantul online 2022 s-a prelungit cu doua saptamani, pana pe data de 27 mai,…

- Perioada de autorecenzare pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a fost prelungita pana pe 27 mai, ca urmare a interesului crescut manifestat de populatie, dar si pentru diminuarea costurilor, a anuntat, vineri, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, intr-o conferinta…

- Institutul National de Statistica anunta prelungirea perioadei de autorecenzare, conform urmatorului calendar: – Platforma de autorecenzare va fi deschisa pana vineri, 27 mai 2022. – Vizita recenzorilor in teren se va desfasura in perioada 31 mai – 17 iulie 2022. Decizia, luata in cadrul sedintei Comisiei…

- RECENSAMANT 2022: Autorecenzare online, pana in 15 mai. Situația in Alba și ce amenzi risca persoanele care nu participa Mai este o saptamana și jumatate in care romanii se pot autorecenza online. Pana in 15 mai, in toata țara se desfașoara autorecenzarea online in cadrul Recensamantul Populației și…

- In primele cinci saptamani ale perioadei de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021 14 martie 17 aprilie 2022 au fost completate 116006 chestionare la nivelul judetului Constanta.Dintre acestea, 78474 au fost completate in mediul urban 67,6 si 37532 pentru mediul rural 32,4…