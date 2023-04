Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de armament Rheinmetall construieste un hub logistic si de intretinere a echipamentelor militare la Satu Mare, in Romania, ce ar urma sa fie dat in folosinta luna aceasta pentru a asigura service-ul armelor folosite in razboiul din Ucraina, a anuntat compania duminica, potrivit Reuters.

- Poliția de Forntiera a prins, la vama Negru Voda, un ucrainean care incerca sa intre in Romania cu 1.200 de pistoale cu gaz, ambalate in cutii de carton. Barbatul a declarat ca armamentul trebuia transportat pentru o firma din Ucraina. Barbatul de 54 de ani conducea un camion inmatriculat in Ucraina…

- Europarlamentarul si liderul REPER Dacian Ciolos a anunțat ca Romania va primi doar 10 milioane euro din rezerva UE drept compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, lucru confirmat de comisarul pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski. „Avem azi confirmarea…

- Autoritatile romane si cele ucrainene au convenit, vineri, in prima intalnire tehnica referitoare la Canalul Bastroe, ca Romania sa inceapa masuratorile din data de 15 martie. ”Astazi, 3 martie 2023, a avut loc o intalnire tehnica, in format videoconferinta, la nivel de experti intre partea romana si…

- Sase state din Europa Centrala, intre care si Romania, cer Uniunii Europene sa ia masuri pentru a atenua problemele cauzate de cresterea importurilor de cereale ucrainene in regiune, plangandu-se ca acest aflux a redus preturile si i-a afectat pe fermierii locali, au declarat oficiali guvernamentali…

- Un cargou care transporta cereale din Ucraina spre China a esuat luni in Canalul Suez, informeaza Reuters si AFP. „M/V Glory a esuat in timp ce se alatura unui convoi spre sud in apropiere de Alaqantarah. Remorcherele Autoritatii Canalului Suez incearca in prezent ranfluarea sa”, a anuntat initial agentul…