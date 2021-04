Stiri pe aceeasi tema

- India primește o noua lovitura dupa ce autoritațile din Mumbai au inchis timp de trei zile, incepand de vineri, toate centrele de vaccinare impotriva COVID din cauza ca nu mai au vaccinuri, scrie Reuters. Situația din aceasta țara se agraveaza de la o zi la alta, pe masura ce sunt inregistrate noi recorduri…

- Cu parcuri și parcari transformate in crematorii , spitale copleșite și lipsa de oxigen pentru pacienți, autoritațile din Mumbai au inchis timp de trei zile, incepand de vineri, toate centrele de vaccinare impotriva COVID din cauza ca nu mai au vaccinuri. Intre timp, India a inregistrat un nou record…

- Luni au ajuns 5.928 doze de vaccin impotriva Covid-19 in județul Mureș. Dintre acestea, 4.248 aparțin producatorului Pfizer, 1.360 de doze sunt Astra Zeneca, iar 320 dintre vaccinuri sunt produse de Moderna. CATE PERSOANE S-AU VACCINAT PANA-N 12 .04.2021 Potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate…

- Conform informatiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Prahova, pana in prezent, in judetul Prahova au ajuns 104783 doze de vaccin anti SARS-CoV-2, dintre care 79863 doze Pfizer/BioNTech, 14120 produse de compania Moderna si 10800 de doze AstraZeneca.

- In judetul Iași funcționeaza, de astazi, inca 8 centre de vaccinare anti-COVID, patru dintre acestea fiind destinate imunizarea personalului didactic. Aceste centre se adauga celor 19, care sunt deja operationale.. Purtatorul de cuvant de la DSP Iași, Marius Voicescu, a precizat ca pentru centrele nou…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.239 de vaccinuri (40 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 247 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 992 de vaccinuri. Dintre acestea,…

- Centrele de vaccinare din Galați au ramas fara vaccin in ultimele trei zile și nu au mai putut sa respecte graficul programarilor. Zeci de persoane au fost informate telefonic și au fost reprogramate. 800 de doze de vaccin au ajuns marți la Galați și vor acoperi parțial intarzierile aparute, transmite…