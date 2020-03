Centrele de Permanenţă la dispoziția brașovenilor (Social) Pentru brasovenii care nu vor sa stea cu orele pe holurile de la Urgente exista Centrele de Permanenta Patronatul Medicilor de Familie (PMF) Brasov a luat initiativa de a informa toti pacientii privind graficul de garzi al Centrelor de Permanenta din judetul Brasov. „Pentru a evita timpul de asteptare mare din UPU si pentru a evita supraaglomerarea medicilor de garda din spitalele din judet, pacientii se pot adresa cu incredere la... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie, a publicat pe contul sau de Facebook imagini din Centrul de Permanenta pentru Triaj Epidemiologic de la punctul de frontiera Vama Veche, unde se triaza eventualii suspecti de coronavirus. In fotografii se observa starea deplorabila…

- Pentru a veni in intampinarea pacientilor, Patronatul Medicilor de Familie Brasov a luat initiativa de a informa cetaenii privind graficul de garzi a Centrelor de Permanenta din judetul Brasov. Pacientii se pot adresa la aceste Centre de Permanenta in afara orelor de program a medicilor de familie,…

- Centrele de tineret raionale și filialele acestora au fost dotate cu mobilier modern, echipament IT, seturi de jocuri de masa și societate și echipament sportiv. Costul total al achiziției este de 1,5 milioane de lei, procurat in cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea…

- Centrele de permanenta sunt o solutie pentru degrevarea sectiilor de urgenta si ar oferi mai multe sanse la asistenta medicala pacientilor, totodata. Din pacate, in multe judete nu sunt suficiente centre pentru a prelua „povara” sectiilor de urgenta din spitale, si in plus, pacientii nu stiu de existenta…

- Centrele de transfuzie sanguina vor fi modernizate incepand chiar din primul trimestru al acestui an, pentru acest lucru fiind deja prevazut un buget de 30 de milioane de lei, a anuntat, ieri, ministrul...

- ORAR… In perioada Sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, locuitorii judetului Vaslui pot beneficia de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca asigurata prin centre de permanenta, serviciul de ambulanta, unitatile de primiri urgente/camere de garda din cadrul spitalelor. Centrele…

- In perioada Sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, locuitorii judetului Vaslui pot beneficia de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca asigurata prin centre de permanenta, serviciul de ambulanta, unitatile de primiri urgente/camere de garda din cadrul spitalelor. Centrele de permanenta…

- Arhiepiscopia Bucurestilor a inceput de saptamana trecuta distribuirea a 955 de exemplare din Noul Testament cu Psalmii catre principalele unitati spitalicesti din Bucuresti, scrie basilica.ro.Acestea vor ramane in biblioteca capelelor si vor fi puse la dispozitia pacientilor internati.…