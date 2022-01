Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi lovita puternic de valul 5 al pandemiei, estimeaza specialiștii. Numarul imbolnavirilor a crescut, deja, in mai toate zonele țarii. Chiar și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca urmeaza cateva luni dificile. Cu toate acestea, autoritațile inca se cearta pe tema certificatului…

- Romania intra in valul 5 al pandemiei. Numarul de infectari a inceput sa creasca! Romania va fi lovita puternic de valul 5 al pandemiei, estimeaza specialiștii. Numarul imbolnavirilor a crescut, deja, in mai toate zonele țarii. Chiar și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca urmeaza cateva…

- PMP cere Guvernului intrunirea de urgența a factorilor de decizie, la cel mai inalt nivel, pentru intocmirea unui set de propuneri, de prevenire a raspandirii in masa a tulpinii virale Omicron. „Valul cinci al pandemiei ne bate la ușa și lumea intreaga așteapta, cu ingrijorare, efectele raspandirii…

- Medicul Alexandru Rafila a precizat vineri ca Romania va fi afectata de valul 5 de coronavirus dupa jumatatea lunii ianuarie, pentru ca atunci se vor vedea efectele creșterii mobilitații populației din perioada sarbatorilor. De aceea, ministrul Sanatații a reamintit de principalele masuri de protecție,…

- Romania se pregateste de valul cinci al pandemiei, care ar putea incepe imediat dupa sarbatorile de Craciun, insa medicii sunt de parere ca acesta ar putea fi mai lejer decat cel din toamna acestui an.

- Ziua de 3 noiembrie vine cu un nou raport epidemiologic ingrijorator din partea Grupului de Comunicare Strategica. Potrivit datelor furnizate, alte 449 de decese s-au produs in randul pacienților COVID-19, in ultimele 24 de ore. Totodata, peste 10.000 de noi infectari au fost raportate in același interval.

- Autoritațile mureșene au raportat astazi 451 de noi cazuri, arata raportarea oficiala. O creștere alarmanta s-a inregistrat și in județul Brașov, unde au fost anunțate 706 noi infectari. In Harghita sunt 163, iar in Covasna 98. La nivel național au fost anunțate 17.158 cazuri noi de infectare cu Covid-19.…

- Medicul Valeriu Gheorghița a facut inca un apel la vaccinare anti-Covid și a subliniat ca este singura cale de a depași valul 4 al pandemiei, care este atat de virulent din cauza variantei Delta și duce la mii de imbolnaviri zilnic. Romania e in acest moment in scenariul in care era Italia in primele…