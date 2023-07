Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu aceleasi caractere de font, culoare, marime, in cazul unor oferte. Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a anuntat ca perioada in care pretul…

- Președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, și ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene, Marcel Boloș, au semnat un contract care vizeaza Instalarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea consumului propriu de energie electrica la nivelul Spitalului județean de urgența “Dr. Constantin Opriș.…

- Guvernul va aproba, in ședința de astazi, un proiect de lege privind inființarea unei noi instituții de invațamant superior – Universitatea Naționala de Știința și Tehnologie Politehnica București. Proiectul de lege prevede inființarea Universitații Naționale de Știința și Tehnologie Politehnica București,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 134 2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn pentru incalzirea locuintei in sezonul rece.Legea…

- Miercuri, 26 aprilie, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratura, care are drept scop „sporirea independenței sistemului și fortificarea capacitaților Consiliului Superior al Procurorilor (CSP)”. In acest sens, s-a decis transferarea in componența CSP a…

- Ultima gaselnița a politicienilor de la PSD este sa-i oblige pe comercianții care vand produse provenite din materii prime romanești sa se asigure ca acestea sunt semnalizate corespunzator, adica tricolorul sa fie aplicat pe eticheta sau in apropiere. Nicio preocupare, insa, cu privire la calitatea…